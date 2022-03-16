Токаев предлагает закрепить в законодательстве деятельность наблюдателей и возможность агитации в соцсетях

Касым-Жомарт Токаев во время послания народу Казахстана предложил оформить в законодательстве деятельность наблюдателей и нормативно разрешить агитацию в социальных сетях. Он также говорил о необходимости рассмотреть возможность создания единой электронной базы данных избирателей.

«В эпоху бурного развития коммуникационных технологий большое значение имеет активность кандидатов партий в социальных сетях. Действующее законодательство не регламентирует агитацию в социальных сетях. Несмотря на это, во время электоральных компаний агитация так или иначе проводилась. Чтобы устранить это упущение, предлагаю нормативно разрешить агитацию в соцсетях, закрепив соответствующий регламент и правила. Необходимо также законодательно оформить деятельность наблюдателей. Этот институт выступает неотъемлемым элементом транспарентных выборов», — сказал президент.

Он также предложил создать единую электронную базы данных избирателей. Чтобы не допустить влияние отделённых лиц на ход выборов, Токаев считает нужным установить предельные размеры пожертвований в избирательные фонды.

«Следует пересмотреть работу территориальных избирательных комиссий. Им нужно стать профессионалами. Мы должны не допустить гражданам голосовать дважды. Кроме того, наши граждане должны иметь возможность проголосовать на любом избирательном участке. Необходимо рассмотреть возможность создания единой электронной базы данных избирателей», — отметил Токаев.

Вместе с тем он заговорил об иностранном вмешательстве в выборы в стране. По его словам, с использованием избирательных технологий следует на законодательном уровне принять действенные меры для недопущения какой-либо возможности иностранного вмешательства в выборы в нашей стране. «В первую очередь это касается обеспечения максимальной финансовой прозрачности в деятельности всех участников избирательных кампаний — будь это кандидаты, наблюдатели и СМИ».