Токаев поручил акимам областей и мегаполисов чаще встречаться с населением

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание с акимами областей, столицы, Алматы и Шымкента. Как сообщает Акорда, были обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития регионов.

«В своем выступлении президент поручил правительству и акимам принять комплекс мер по оперативному решению социально-экономических проблем, повышению благосостояния народа. Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач в свете реализации очередного пакета политических реформ в рамках стратегии построения Нового Казахстана», - говорится в сообщении.

В частности, акимам поручено чаще проводить встречи с жителями районов и сел, решать волнующие их проблемы, повысить доверие общества.

Правительству и акиматам поручено принять системные меры по снижению безработицы, развитию предпринимательства, созданию новых рабочих мест. Также президент поставил задачи по качественной реализации его сегодняшнего послания.