Также поручено принять системные меры по снижению безработицы
  • 330
Токаев поручил акимам областей и мегаполисов чаще встречаться с населением
фото Акорды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание с акимами областей, столицы, Алматы и Шымкента. Как сообщает Акорда, были обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития регионов.

«В своем выступлении президент поручил правительству и акимам принять комплекс мер по оперативному решению социально-экономических проблем, повышению благосостояния народа. Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач в свете реализации очередного пакета политических реформ в рамках стратегии построения Нового Казахстана», - говорится в сообщении.

В частности, акимам поручено чаще проводить встречи с жителями районов и сел, решать волнующие их проблемы, повысить доверие общества.

Правительству и акиматам поручено принять системные меры по снижению безработицы, развитию предпринимательства, созданию новых рабочих мест. Также президент поставил задачи по качественной реализации его сегодняшнего послания.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Казахстане кардинально пересмотрят механизмы предоставления и покупки жилья через «Отбасы банк»
Новости
Бизнесмен Боранбаев задержан в Алматы - источники
Новости
Задержан Кайрат Сатыбалды
Новости
Air Astana полностью приостанавливает авиасообщение с Россией
Новости
Двух жителей Алматы, выступавших против действий России, осудили на 5 лет каждого
Новости
Нацбанк и KASE вновь меняют регламент торгов долларом