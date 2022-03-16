В Демпартии считают политически мотивированным арест Мамая

«Несомненный политический талант, ораторские способности, широкая эрудиция, харизма и наличие поддерживающей его Демпартии, а также признание у простых людей вызывает страх конкуренции у политических бонз Казахстана», - говорится в заявлении партии, распространенном в среду.

По мнению партийцев, их лидер «стремительно прошел путь от острого публициста, пишущего о пороках общественного бытия, до известного в широких массах очень принципиального и последовательного оппонента власти, и в реальности самого талантливого и харизматичного оппозиционного политического лидера сегодняшнего Казахстана».

В Демпартии считают, что арест Мамая связан с его участием в январских протестах, когда он призывал действовать мирно, а также «последующими нелицеприятными выступлениями, прямыми эфирами и призывом 13 февраля почтить память жертв трагических событий января».

В конце февраля Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции в память о жертвах январских событий. В прошлую субботу он должен был выйти на свободу, однако этого не произошло. В понедельник суд арестовал его на два месяца как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти.

При этом уголовные дела, фигурантом которых он стал, были возбуждены еще в прошлом году. Так, дело о распространении ложных сведений касается информации о кредитной амнистии для населения. Демпартия неоднократно призывала ее провести, собирала подписи за это. В декабре несколько тысяч человек пришли к зданию агентства по регулированию финрынка, требуя амнистии, о которой они услышали.

Агентство заявило, что обратилось с заявлением в правоохранительные органы и считает виновным в распространении ложной информации Мамая. Сам политик обвинения отверг.

Дело об оскорблении представителей власти было возбуждено по заявлению полицейских 21 сентября прошлого года. В этот день правоохранительные органы препятствовали акции Демпартии и пытались задержать Мамая, однако его отстояли сторонники. В своем выступлении после этого политик использовал слово "қарабет" ("бесчестные", "позорные" на русском), при этом он отмечал, что высказывал мнение, а не обращался к кому-то конкретно.