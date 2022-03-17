SCAT отменяет все рейсы в Актобе до конца марта из-за закрытия аэропорта

«В связи с закрытием аэропорта города Актобе по причине проведения ремонтных работ авиакомпания SCAT вынуждена отменить все рейсы в этом направлении до 31 марта включительно. Пассажиры отмененных рейсов могут получить 100% возврат стоимости билета по месту приобретения. Либо перебронировать перелет на другие даты», - сообщили в авиакомпании.

Об отмене рейсов в/из Актобе в связи с закрытием международного аэропорта Алия Молдагулова сообщила и авиакомпания Qazaq Air. В сообщении на сайте авиакомпании указывается, что «в период с 17 марта по 23 марта будет изменено регулярное расписание вылетов и прилетов», отменены рейсы из столицы в Актобе и обратно, а также из Актобе в Атырау, Казань и Туркестан и обратные рейсы.

«Пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов. Возврат осуществляется по месту приобретения билетов», - проинформировали в компании.

На прошлой неделе комитет гражданского авиации МИИР сообщил, что из-за дефектов взлетно-посадочной полосы с 17 марта аэропорт Актобе не будет принимать рейсы. Такое решение было принято Авиационной администрацией Казахстана по итогам осмотра ВПП. В тот же день в пресс-службе аэропорта опровергли это заявление комитета, сообщив, что на взлетно-посадочной полосе аэропорта нет критических дефектов, поэтому приостанавливать ее эксплуатацию и авиасообщение не планируется, а ремонт «наиболее уязвимых участков» завершат до 16 марта.

Новость дополнена в 10:15 информацией об отмене рейсов Qazaq Air.