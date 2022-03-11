Аэропорт Актобе с 17 марта не будет принимать рейсы– КГА

Из-за дефектов взлетно-посадочной полосы с 17 марта аэропорт Актобе не будет принимать рейсы, сообщили в пятницу в пресс-службе комитет гражданской авиации.

«9 марта по поручению министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбека Ускенбаева в аэропорту Актобе проведен осмотр состояния взлетно-посадочной полосы. (…) В ходе осмотра местами были обнаружены дефекты состояния взлетно-посадочной полосы, шелушение аэродромных плит, сколы, отслаивание мастики», - сообщили в комитете гражданской авиации.

Учитывая несоответствие установленным требованиям, а также приоритет в части безопасности полетов для граждан, Авиационной администрацией Казахстана принято решение о приостановлении эксплуатации взлетно-посадочной полосы аэродрома Актобе с 17 марта до устранения нарушений.

В КГА также отметили, что акимат Актюбинской области готов профинансировать проведение замены аэродромных плит и ремонтных работ в кратчайшие сроки. В настоящее время из аэропорта города Актобе выполняются 52 внутренних пассажирских рейса в неделю по пяти направлениям – в столицу, Алматы, Атырау, Актау и Туркестан, а также 9 рейсов в неделю в Стамбул, Тбилиси, Казань, Нукус.