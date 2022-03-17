До конца апреля планируется завершить все процедуры
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В Казахстане разрабатывают программу льготного кредитования покупки легковых автомобилей
ФОТО АЛПАМЫСА УАЛБЕКОВА

Министерством индустрии и инфраструктурного развития совместно с министерством экологии, геологии и природных ресурсов разрабатывается программа для приобретения казахстанцами легковых автомобилей по льготному кредитованию, а также обновления парка автобусов из средств АО «Жасыл Даму», сообщается на сайте МИИР.

«Условия приобретения техники отечественного производства, а также порядок финансирования находится на стадии согласования в государственных органах. До конца апреля планируется завершить все процедуры», - говорится в сообщении.

Предлагается не вводить первоначальный взнос, срок кредита сделать до 7 лет, а максимальную сумму займа за единицу легкового автотранспорта установить не более 10 млн тенге.

Общая сумма финансирования составит порядка 100 млрд тенге по программе льготного кредитования и порядка 30 млрд тенге для обновления автобусов в регионах Казахстана.

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