Государства смогут обмениваться персональными данными
Парламент Казахстана ратифицировал соглашение по выявлению двойного гражданства в странах СНГ
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации Соглашения о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными». Как отметил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, государства-участники СНГ смогут обмениваться информацией и выявлять двойное гражданство, недвижимое имущество и даже привлекать к уголовной или административной ответственности.

«Ратификация соглашения позволит получать сведения из стран Содружества о наличии или отсутствии гражданства, выданных документах, удостоверяющих личность, лиц, состоящих на миграционном учете; выданных иностранцам визах на въезд и пребывание в этих странах, недвижимом имуществе либо обязательств имущественного характера; привлечении к уголовной или административной ответственности. Это особенно актуально в рамках проводимой работы по выявлению фактов двойного гражданства», - сказал Кожаев.

Кроме того, по его словам, соглашением создаются дополнительные условия для подтверждения личности человека при утрате им документов, удостоверяющих личность, полученных в другой стране; установление места проживания человека за границей. При этом сведения о привлечении к ответственности лиц за совершение административного или уголовного правонарушения могут быть использованы в рамках оказания правовой помощи.

«Истребование данной информации уполномоченными органами будет осуществлено посредством направления запросов. При этом сроки предоставления ответов не могут превышать двух месяцев со дня его получения», - добавил первый замминистр.

Наряду с этим соглашением определены условия конфиденциальности и ограничения в использовании информации, а также основания для отказа в предоставлении сведений.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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