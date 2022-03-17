Казахстан планирует отказаться от дифференциации тарифов на электроэнергию к 2025 году

В Агентстве по защите и развитию конкуренции считают целесообразным отказаться от разделения стоимости электроэнергии для разных групп потребления и установить к 2025 году единый тариф для всех. Об этом в четверг в ходе круглого стола в мажилисе на тему «О мерах демонополизации ключевых товарных рынков Республики Казахстан» заявил председатель агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин.

«Яркий пример – город Нур-Султан. ТОО “Астанаэнергосбыт” заходит по среднему тарифу 19,84 тенге за киловатт в час. Далее он дифференцируется по трем группам потребителей. Бытовые потребители платят 13,59 тенге за киловатт в час, юридические лица – 22,43 тенге, бюджетные организаций – 50 тенге», - привел данные Жумангарин.

Он отметил, что недавно в ходе совещания президент Касым-Жомарт Токаев поддержал начало пилотного проекта по снятию дифференциации и установлению единого проекта для всех. Пилот начнется в Алматы, Костанайской и Западно-Казахстанской области.

«К чему это приведет? Постепенно тарифы выровняются. Во всем мире физические лица платят больше. Человек, который печет хлеб, он, с точки зрения эффективности, для общества важнее, хлеб важнее, чем благополучие отдельного индивида», - подчеркнул Жумангарин.

Он также привел данные, по которым в 2021 году бюджет переплатил за счет таких тарифов 20 млрд тенге, малый и средний бизнес – 31 млрд. А выплата жилищной помощи социально уязвимым слоям населения, которая покрывает коммунальные услуги, составила всего 750 млн тенге.

«Как вы видите, резервы в 51 млрд тенге есть. (…) Незащищенные слои населения жилищной помощью обеспечиваются. Мы постараемся до 2025 года убрать эту дифференциацию», - резюмировал председатель агентства.