Иск коалиции юристов удовлетворен частично
Столичный суд признал незаконным отказ в проведении проверки одного из застройщиков группы озер Малый Талдыколь

В четверг, 17 марта, специализированный межрайонный административный суд столицы признал незаконным отказ в проведении проверки в отношении застройщика участка группы озер Малый Талдыколь, находящегося напротив ЖК «City Lake». Суд частично удовлетворил иск коалиции корпоративных юристов Aqiqat о понуждении ГАСК провести проверку в отношении застройщиков. Решение суда опубликовано на сайте горсуда. О решении также сообщил на своей странице в Facebook член коалиции корпоративных юристов Aqiqat Шынгыс Темир.

Как сообщил Темир, в своем иске юристы требовали понудить управление контроля и качества городской среды столицы (ГАСК) провести проверку в отношении застройщиков, которые засыпают озеро либо уже ведут строительство на участках Малого Талдыколя близ ЖК «City Lake».

«Специализированный межрайонный административный суд столицы частично удовлетворил наш административный иск о понуждении ГАСКа завести проверку в отношении застройщиков, которые осуществляют строительные работы на территории участков Малого Талдыколя рядом с ЖК “City Lake”», – сообщил он.

Как указано в решении суда, ранее юристы обратились в государственное учреждение с требованием провести проверку законности строительно-монтажных работ на земельных участках в районе группы озер Малый Талдыколь, но в проведении проверки было отказано со ссылкой на мораторий на проведение проверок.

«Судом установлено, что доводы обращения истца надлежащим образом не проверены государственным органом, – указано в решении суда. – С целью восстановления прав истца на всестороннее рассмотрение обращения бездействие ответчика признано судом незаконным. Судом возложена на ответчика обязанность принять соответствующий административный акт с учетом правовой позиции суда».

Решение еще не вступило в законную силу.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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