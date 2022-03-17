Столичный суд признал незаконным отказ в проведении проверки одного из застройщиков группы озер Малый Талдыколь

Как сообщил Темир, в своем иске юристы требовали понудить управление контроля и качества городской среды столицы (ГАСК) провести проверку в отношении застройщиков, которые засыпают озеро либо уже ведут строительство на участках Малого Талдыколя близ ЖК «City Lake».

«Специализированный межрайонный административный суд столицы частично удовлетворил наш административный иск о понуждении ГАСКа завести проверку в отношении застройщиков, которые осуществляют строительные работы на территории участков Малого Талдыколя рядом с ЖК “City Lake”», – сообщил он.

Как указано в решении суда, ранее юристы обратились в государственное учреждение с требованием провести проверку законности строительно-монтажных работ на земельных участках в районе группы озер Малый Талдыколь, но в проведении проверки было отказано со ссылкой на мораторий на проведение проверок.

«Судом установлено, что доводы обращения истца надлежащим образом не проверены государственным органом, – указано в решении суда. – С целью восстановления прав истца на всестороннее рассмотрение обращения бездействие ответчика признано судом незаконным. Судом возложена на ответчика обязанность принять соответствующий административный акт с учетом правовой позиции суда».

Решение еще не вступило в законную силу.