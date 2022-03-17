Июль и август на юге и востоке Казахстана будут дождливыми

«Казгидромет» представил сезонный прогноз погоды на теплое полугодие (апрель – октябрь), согласно которому в апреле, как и в первые два месяца лета, в Казахстане температура воздуха будет выше климатической нормы, а начало осени ожидается теплым. Вместе с тем июль и август на юге и востоке страны будут дождливыми.

«В апреле практически на всей территории страны средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°С, в восточной части республики – около нормы. В мае средняя за месяц температура воздуха на большей части республики ожидается около многолетней нормы. В ряде областей в майские дни чаще ожидается температура воздуха ниже климатической нормы на 1°С – в северных, центральных и восточных регионах страны, это будет обусловлено затоком холодных воздушных масс с районов Сибири», - говорится в прогнозе.

В июне и июле на большей части республики средняя за месяц температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2°С, в августе температурный фон ожидается в пределах климатической нормы в большинстве областей Казахстана, выше нормы на 1°С – в северных регионах страны.

В начале осени прогнозируется теплая погода: «В сентябре средняя за месяц температура воздуха на большей части Казахстана прогнозируется выше нормы на 1°С, лишь в западной половине, на крайнем севере, в горных предгорных районах юга, юго-востока и востока республики температура воздуха ожидается около нормы. В октябре же на большей части страны средняя за месяц температура воздуха будет около нормы, выше нормы на 1°С прогнозируется на юго-западе и северо-западе РК».

«Казгидромет» отмечает, что в апреле, июне, сентябре и октябре на большей части Казахстана количество осадков прогнозируется меньше нормы, в мае, июле и августе – около нормы. В июле на крайнем юго-востоке, в августе в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока Казахстана количество осадков ожидается больше климатической нормы.