Умаров заверил, что в Казахстане не будут делать из СМИ иностранных агентов
Журналисты в Казахстане не будут подвергаться гонениям, обещает глава Мининформации
фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Vласть

Министр информации и общественного развития Аскар Умаров заверил, что из казахстанских СМИ не будут делать иностранных агентов, так как это «не наш путь», и в целом журналисты не будут подвергаться гонениям. Об этом он сказал в пятницу в кулуарах заседания правительства.

«Я думаю, что у нас журналисты и СМИ гонениям подвергаться не будут», - сказал Умаров, отвечая на вопрос, что будет со средствами массовой информации, которые получают финансирование из-за рубежа.

Также, отвечая на вопрос, станут ли отдельные казахстанские СМИ иностранными агентами, министр отметил, что «это не совсем наш метод».

«Наш путь – плодотворное развитие наших СМИ, чтобы они были еще более конкурентоспособными и востребованными нашей аудиторией», - подчеркнул он.

Кроме того, Умаров высказал мнение, что если посмотреть на контент отечественных СМИ, то можно сделать вывод, что журналистика в стране свободна, однако, считает он, «эту свободу нужно расширять еще больше».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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