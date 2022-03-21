Холодная погода и осадки сохранятся на большей части Казахстана

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, в северных и восточных регионах ожидается снег с низовой метелью, на юге республики осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), а 23-24 марта западные регионы республики будут находиться под влиянием Северо-западного антициклона, в связи с этим здесь ожидается погода преимущественно без осадков», - сообщают синоптики.

Также по республике будут наблюдаться туманы и усиление ветра. На востоке, севере и в центре страны ночью будет от -5-13 до -10-18 градусов, днем 0-8 мороза, в южной половине республики температура воздуха ночью 0-8 мороза, днем +2+10 градусов.