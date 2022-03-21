Восстановить полностью теплоснабжение жителей Петропавловска власти обещают к вечеру

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов приехал на территорию Петропавловской ТЭЦ-2, где накануне произошло частичное обрушение одной из трех дымовых труб, передает «Казинформ» . Он обещает, что теплоснабжение будет полностью восстановлено сегодня к вечеру. Вместе с тем поиски сотрудника ТЭЦ продолжаются.

Глава региона отметил, что до аварии на ТЭЦ-2 работали четыре котлоагрегата, сегодня ночью функционировали два котла, а утром был введен третий котел.

«После обеда планируем запустить четвертый. Вечером четыре котлоагрегата будут работать и обеспечивать теплом жителей Петропавловска. То есть перейдем в режим доаварийной ситуации. Мы видим, что по счетчикам идет повышение температуры в сетях. К вечеру ситуация должны стабилизироваться», - сказал Аксакалов.

Он также сообщил, что на месте аварии идут восстановительные и поисковые работы. Вчера во время ЧП на ТЭЦ находился машинист-проходчик, поиски продолжаются.

«Других пострадавших и обратившихся за медпомощью нет. Создана специальная комиссия, которая расследует причины аварии. Результаты и выводы обнародуем», - сказал аким.

Сейчас изучается риск повторного обрушения трубы. По словам главы региона, привлечены специалисты из Павлодара и столицы, они изучат ее состояние. Аким отметил, что есть три варианта дальнейшей работы: «Первый – технически можно продолжить и на двух трубах. Второй – нарастить трубу, это возможно, и третий вариант – построить новую трубу. Все зависит от результатов экспертиз».