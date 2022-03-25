Осадки сохранятся в Казахстане на выходных

26-28 марта в Казахстане сохранятся осадки, на севере и западе ожидаются метели, сообщает «Казгидромет». При этом синоптики прогнозируют потепление.

«Циклон из районов Скандинавии будет смещаться на западные и северные регионы республики, а южные и центральные районы Казахстана остаются под влиянием Южного циклона. Он принесет осадки в виде дождя и снега: на севере и западе страны они будут сопровождаться метелями, на юге преимущественно в виде дождя, а в горных, предгорных районах – сильные осадки, туман, гололед. 28 марта южную и юго-восточную часть страны будет определять антициклон, который обусловит погоду без осадков. По республике ожидается усиление ветра», - сообщают синоптики.

На севере ночью температура воздуха повысится до 5-15 мороза, днем будет до -5+3 градусов, в южной половине: ночью -6+5 градусов, а днем ожидается понижение до +5+10 градусов, на западе страны ночью -5+5 тепла, днем 0+10 градусов.