16 млн тонн нефти в год может перенаправить на экспорт Казахстан по альтернативным маршрутам – Минэнерго

В случае затяжного ремонта на Каспийском трубопроводном консорциуме, Казахстан сможет перенаправить по альтернативным маршрутам 1,3 млн тонн нефти ежемесячно, или 16 млн тонн в год. А потери по добыче в таком случае могут составить 3 млн тонн в месяц, сказал в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр энергетики Болат Акчулаков.

«Из 68 млн тонн экспорта, 53-54 (млн тонн направляется через КТК – V) – это очень значительная часть. Развитие остальных маршрутов альтернативных возможно в полном объеме, но это потребует очень большого времени и связано с тем, что нужно принимать технические решения, в том числе даже, может быть, и придется строить новые трубы. Поэтому из оперативного запасного режима чуть больше 16 млн тонн альтернативных маршрутов – то, что мы можем перенаправить в годовом исчислении», - сказал Акчулаков.

По его мнению, в случае пессимистичного сценария, если ремонт всех трех ВПУ на КТК займет два месяца, по альтернативным маршрутам Казахстан сможем распределить 1,3 млн тонн в месяц, и 3 млн тонн составили бы потери.