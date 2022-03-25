Теперь этот вопрос рассмотрит областной маслихат
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Городской маслихат принял решение о переименовании Капшагая в Конаев
КАПШАГАЙ. ФОТО VOX POPULI

Городской маслихат принял решение о переименовании Капшагая в Конаев, решение о переименовании передано в маслихат Алматинской области, передает КазТАГ.

Как сообщил корреспондент агентства, сегодня на сессии городского маслихата депутаты единогласно приняли решение о переименовании Капшагая в Конаев. Это решение передано в областной маслихат, который сегодня должен назначить дату заседания, где будет рассмотрен вопрос о переименовании города.

16 марта в ходе послания народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Алматинская область будет разделена на два региона – Алматинскую и Жетысускую области. Областным центром Жетысуской области станет Талдыкорган, а Алматинской области – Капшагай. При этом Токаев предложил переименовать Капшагай в честь Динмухамеда Кунаева.

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