Городской маслихат принял решение о переименовании Капшагая в Конаев, решение о переименовании передано в маслихат Алматинской области, передает КазТАГ .

Как сообщил корреспондент агентства, сегодня на сессии городского маслихата депутаты единогласно приняли решение о переименовании Капшагая в Конаев. Это решение передано в областной маслихат, который сегодня должен назначить дату заседания, где будет рассмотрен вопрос о переименовании города.

16 марта в ходе послания народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Алматинская область будет разделена на два региона – Алматинскую и Жетысускую области. Областным центром Жетысуской области станет Талдыкорган, а Алматинской области – Капшагай. При этом Токаев предложил переименовать Капшагай в честь Динмухамеда Кунаева.