Батыр Казыбаев внес значительный вклад в развитие казахстанской журналистики – Токаев

Как отметил Токаев, Батыр Казыбаев, «будучи основателем отечественных информационных порталов, радио- и телеканалов, он внес значительный вклад в развитие журналистики в Казахстане».

«Его высоко ценили и уважали за скромность, креативность и деловые качества. Светлый образ Батыра Какимжановича, посвятившего всю жизнь своему делу, в котором он был профессионалом высокого уровня, навсегда останется в наших сердцах», – говорится в телеграмме президента.

Накануне после продолжительной болезни скончался руководитель холдинга Alash Media Group и основатель портала Tengrinews.kz Батыр Казыбаев.

Более 10 лет Казыбаев руководил медиахолдингом, в который входят информационные порталы Tengrinews.kz, Vesti.kz, Massaget.kz, радиостанции Жұлдыз FM, Ретро FM Казахстан, телеканал СТВ. Он также стоял у истоков создания "Седьмого канала", газеты, а потом сайта «Алаш Айнасы».

По инициативе Батыра Казыбаева в Алматы ежегодно проходит фестиваль The Spirit of Tengri.