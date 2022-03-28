Почти на всей территории Казахстана осадки сохранятся до конца марта

29-31 марта почти на всей территории Казахстана сохранятся осадки, сообщает «Казгидромет». При этом, по данным синоптиков, температура воздуха постепенно будет повышаться.

«В последних числах марта ложбина Северо-Западного циклона будет вызывать неустойчивый характер погоды, практически на всей территории республики пройдут осадки: 29 марта на севере, северо-западе, в центре, на юге и юго-востоке в горных районах, 30 марта на востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-28 м/с, на севере, юге очень сильный порывистый ветер 30 м/с и более, на севере, востоке, в центре страны с метелью», - говорится в прогнозе.

Вместе с тем ожидается постепенное повышение температуры воздуха: ночью в северной половине республики до -6+2°C, в южной половине страны – до -5+5°C; днем ожидается повышение температуры воздуха за западе, юго-западе и юге страны до +10+20°C, на севере республики до +2+8°C, на востоке и в центре республики до +3+11°C.