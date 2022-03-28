Генпрокуратура предупреждает казахстанцев об ответственности за разжигание розни и сепаратистские призывы

Генеральная прокуратура Казахстана на фоне военных действий России в Украине предупредила граждан об уголовной ответственности за разжигание национальной розни, за призывы к участию в конфликте, а также за участие в военных действиях на территории иностранного государства.

«С февраля в средствах массовой информации и социальных сетях активно размещаются материалы (публикации, видеосюжеты, посты, комментарии) относительно конфликта между Российской Федерацией и Украиной. При этом отдельные из них сопровождаются призывами к участию граждан Казахстана в конфликте, умышленными провокационными высказываниями и заведомо ложной информацией с признаками разжигания национальной розни, оскорбления национальной чести и достоинства граждан обеих сторон. Более того, некоторые пользователи социальных сетей, в том числе из числа граждан Казахстана, публично комментируя происходящие события, размещают в них сепаратистские призывы касательно целостности территории нашей страны. Данные действия запрещены Конституцией Казахстана, общепризнанными международно-правовыми документами, участницей которых является наша страна», - подчеркнули в Генпрокуратуре.

В надзорном органе призвали граждан «не поддаваться на подобные провокационные высказывания и призывы в средствах массовой информации и социальных сетях», чтобы обеспечить общественную безопасность и не допустить дестабилизации общественно-политической ситуации.

В Генпрокуратуре также напомнили, что умышленное участие казахстанцев в военных действиях на территории иностранного государства, а равно умышленные действия, направленные на разжигание национальной розни, публичные призывы к нарушению целостности Казахстана, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций, согласно статьям 172, 174, 180 УК РК, наказываются лишением свободы сроком до 10 лет.

Кроме этого, согласно статье 274 УК РК за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка, причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, в том числе с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, предусмотрено лишение свободы до 7 лет.

«На основании изложенного, призываем граждан и средства массовой информации, пользователей социальных сетей воздерживаться от совершения любых приведенных выше правонарушений, не допускать и предупреждать подобные провокационные высказывания и призывы», - заключили в генпрокуратуре.