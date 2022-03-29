Общенациональный план по реализации послания Токаева одобрили в правительстве

Во вторник в ходе заседания правительства кабинет министров одобрил общенациональный план по реализации послания президента. Документ включает в себя 36 мероприятий по 10 направлениям, которые направлены на изменение политической системы и административно-территориальной структуры страны, а также принятие антикризисных мер.

В частности, как сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, в Казахстане будет упрощена процедура регистрации политических партий.

«Предусматривается упрощение процедуры регистрации политических партий, в том числе: снижение регистрационного порога с 20 тыс. до 5 тыс. членов, снижение минимальной численности региональных представительств с 600 до 200 человек, сокращение минимальной численности инициативной группы граждан для создания партии с 1 тыс. до 700 человек, увеличение срока формирования филиалов с 6 месяцев до 1 года, увеличение срока проведения учредительного съезда с 2 до 3 месяцев», - рассказал Куантыров.

Он также сообщил, что министерством начата работа по созданию Абайской, Жетысуской и Улытауской областей. 25 марта распоряжением премьер-министра создана комиссия для формирования новых регионов.

«Задачей комиссии является обеспечение межведомственного взаимодействия государственных органов в рамках проводимой работы по созданию новых регионов», - добавил глава Миннацэкономики.

Куантыров заверил, что проект указа «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан», который предусматривает создание Абайской, Жетысуской и Улытауской областей, будет внесен в администрацию президента в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, для реализации послания президента народу Казахстана будет внесено более 30 поправок в Конституцию и порядка 20 законов.