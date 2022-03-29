АЗРК начало расследование в отношении «КТЖ – Грузовые перевозки»

В отношении ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» проводится расследование, сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров.

«В отношении ТОО “КТЖ – Грузовые перевозки” проводится расследование по признаку нарушения подпункта 2 статьи 174 ПК РК, злоупотребления монопольным положением в части применения разных цен к равнозначным соглашениям, а именно заключенного договора о предоставлении специальных тарифных условий на перевозки грузов по железной дороге Республики Казахстан», - цитирует Омарова агентство «Казинформ».

Он напомнил, что на рынке железнодорожных грузовых перевозок основной рыночной долей (свыше 95%) обладает ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки», дочерняя компания КТЖ. С 2004 года услуги по перевозке грузов переданы в конкурентную среду.

«Однако до настоящего времени на данном рынке конкуренция не развита», - сказал Омаров, отметив, что на перевозку грузов требуется лицензия, при этом ее наличие не обеспечивает доступ к железнодорожной инфраструктуре.

В пилотном режиме на определенных маршрутах функционируют два частных перевозчика (ТОО «ТТТ Сервис» и ТОО «DarRail»), доля которых составляет менее 5%.