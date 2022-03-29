В Алматы зафиксировано 34 случая падения деревьев в результате сильного ветра – ДЧС

Сегодня сильным ветром в Алматы были сорваны кровли с частных жилых домов, многоэтажных, административных зданий, зафиксировано 34 случая падения деревьев, незначительно пострадали 2 человека, сообщили в ДЧС города.

«29 марта с 16 часов в результате порывистого ветра и интенсивного дождя на линию “112” ДЧС поступило 34 сообщений по падению деревьев, срывов кровель зданий и два случая локальных затопления дворовых территорий частных жилых домов. По данным СПМ, получили незначительные телесные повреждения двое взрослых мужчин, осмотрены сотрудниками СМП. В настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает», - сообщили в ДЧС во вторник вечером.

Всего зарегистрирован 21 случай падения деревьев на автомашины, 8 случаев срыва кровли частных жилых домов, многоэтажных, административных зданий, 2 случая срыва облицовки многоэтажных домов, а также два факта падения забора автостоянки и один – обрыва троллейбусной линии. По всем случаям на местах работают сотрудники РУЧС ДЧС, подрядные организации акиматов и службы спасения.

В ДЧС также предупредили, что осадки в виде дождя с переходом в снег продолжатся до 3 часов ночи. В этой связи жителям города не рекомендуется оставлять машины под деревьями.