В Казахстане создана рабочая группа для внесения поправок в Конституцию

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о рабочей группе по выработке предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию Казахстана, сообщает Акорда.

В состав рабочей группы вошли замруководителя администрации президента Ержан Жиенбаев – возглавляет рабочую группу, министр юстиции Канат Мусин – замруководителя группы, уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова, председатель комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам сената Владимир Волков, заместитель руководителя аппарата мажилиса Жаслан Жугунисов, председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса Арман Кожахметов, руководитель аппарата Конституционного Совета Бакыт Нурмуханов,

председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда Аслан Тукиев, заместитель руководителя аппарата сената Марат Уакпаев, заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев, а также ректор Академии правосудия при Верховном суде Зауреш Баймолдина, профессора, доктора юридических наук.

Рабочая группа должна выработать предложения за месяц.