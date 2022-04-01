Жаркий апрель прогнозируют синоптики в Казахстане

В апреле казахстанцев ждет жаркая погода, но при этом синоптики прогнозируют с середины первой декады неустойчивый характер погоды и кратковременное понижение температуры воздуха на западе, северо-западе и севере страны.

Согласно консультативному прогнозу «Казгидромета», в начале апреля значительно потеплеет и ожидается погода без осадков на севере страны, а на западе, с влиянием циклона из районов Черного моря, пройдут дожди с порывистым ветром. С середины первой декады циклон, перемещаясь в восточном направлении, обусловит неустойчивый характер погоды и на остальной территории республики, ожидаются осадки (дождь, снег) преимущественно в северных регионах, в южных регионах прогнозируются грозовые дожди. На большей части страны ожидаются туманы, гололедные явления и усиление ветра с порывами 15-20 м/с, в отдельные дни до 23-28 м/с.

По данным синоптиков, в начале первой декады апреля потеплеет: на западе республики ночью от +1+9°С до +3+12°С, днем от +7+15°С до +15+22°С; на севере, северо-западе, востоке ночью от -5+3°С до 0+7°С, днем от +2+10°С до +5+13°С; в центре страны ночью от 0-5°С до +2+7°С, днем от +6+11°С до +13+18°С. В середине первой декады апреля, с влиянием антициклона, ожидается кратковременное понижение температуры воздуха на западе, северо-западе и севере страны ночью до -5+3°С, днем до +3+10°С. В южных и юго-восточных регионах республики в течение первой декады ожидается повышение температуры воздуха ночью до +8+13°С, а днем будет от +15+23°С до +20+28°С. Часто во второй и третьей декадах апреля на территорию Казахстана будут поступать теплые воздушные массы из районов Ирана и Средней Азии, которые будут обуславливать повышенный фон температуры: в северной половине днем +15+23°С, в южной +28+35°С.

«Но несмотря на высокие значения температур, преимущественно в западных регионах и в северной половине страны, с прохождением атмосферных фронтов прогнозируется неустойчивый характер погоды. Ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), вероятны метели, туманы, гололедные явления, порывистый ветер до 28 м/с. В южной половине страны в отдельные дни также ожидаются осадки (преимущественно в виде дождя), в горных и предгорных районах, при понижении температуры воздуха, возможен и снег. Такие явления как гроза, град, пыльние бури характерны для апреля», - отмечается в прогнозе.

Также синоптики не исключают и относительно холодные дни, с существенным понижением температуры воздуха. При притоках холодных воздушных масс в северных, центральных и восточных регионах республики ночью может похолодать до 0-9°С, днем до +3+8°С, в южных регионах и на западе страны ночью до -5+7°С, днем до +10+15°С.