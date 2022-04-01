В целом потенциальная угроза подтопления сохраняется для 285 населенных пунктов
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227 населенных пунктов находятся в зоне риска подтоплений – МЧС
ФОТО ТАМАРЫ ВААЛЬ

Глава МЧС Юрий Ильин доложил премьер-министру Алихану Смаилову о паводковой обстановке в стране, сообщается на сайте главы правительства. Как сообщил министр, на сегодня в Казахстане 227 населенных пунктов находятся в зоне риска.

По словам Ильина, на это повлияли три причины: несвоевременный вывоз снега, неочищенные арыки и талые воды. В настоящее время риск подтопления сохраняется в северных и западных регионах страны.

В рамках дорожной карты противопаводковых мероприятий в прошлом году из запланированных к реализации 68 мероприятий выполнено 33 и 4 – раньше срока. В целом по стране из 1 010 паводкоопасных населенных пунктов потенциальная угроза подтопления сохраняется для 285. При этом угроза снята с 340 и минимизирована для 385 населенных пунктов.

«По состоянию на 31 марта площадь покрытия снегом составляет 47%. В текущем году в ходе первой волны потепления зафиксированы факты подтоплений 3-х участков автомобильных дорог в ВКО, ЗКО, Атырауской областях. В результате второй волны из-за обильного снеготаяния произошло подтопление талыми водами, пришедшими со степных полей, двух жилых домов в с. Рождественка Павлодарской области, 25 домов и 2 социальных объектов в с. Шалгын Западно-Казахстанской области (проведена эвакуация населения в п. Косколь), 3 размыва участков автомобильных дорог в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях», - отмечается в сообщении.

Премьер-министр поручил ускорить реализацию дорожной карты, рассчитанной до 2023 года, оперативно реагировать на поступающие жалобы, снять все риски возможных подтоплений и уделить особое внимание реализации всех мер для обеспечения безопасности граждан. Руководителям регионов было поручено взять данный вопрос на особый контроль.

Напомним, 22 февраля на заседании правительства, где рассматривались меры готовности к паводковому периоду, Смаилов давал поручение акиматам своевременно вывезти снег, расчистить арыки, ливневые канализации и возвести временные дамбы, чтобы предотвратить подтопления.

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