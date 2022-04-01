«Озенэнергосервис» подал в суд на 67 работников из-за забастовки с требованием поднять зарплату

Государственное коммунальное учреждение «Озенэнергосервис» города Жанаозен подало в суд на 67 работников, которые начали забастовку с требованием поднять зарплату. Компания, отвечающая за обеспечение электроэнергией Жанаозена, считает забастовку работников незаконной, сообщает Радио Азаттык .

С 28 марта более 100 работников бастуют перед зданием «Озенэнергосервиса». Один из участников забастовки, Айдар Айтешов, рассказал Азаттыку, что работники прошли все процедуры переговоров с работодателем согласно трудовому кодексу. Однако встречи с согласительной комиссией 23 февраля и комиссией по решению трудовых споров 11 марта не дали результатов.

«Мы прошли все инстанции с работодателем. Арбитраж также не дал результатов, так как работодатель и акимат, объединившись, предлагали добавить к нашим окладам 10 процентов. А работники получают 70–90 тысяч тенге, то есть это означает прибавку в 7–9 тысяч тенге. Цены повысились. Как можно жить на эти деньги? Наше требование — поднять зарплату до 250 тысяч тенге», − объяснил Айтешов.

По словам сотрудника предприятия, несколько диспетчеров учреждения продолжают работу, чтобы поддерживать обеспечение города электроэнергией.

Работники просят не только поднять зарплату, но и обеспечить их полным социальным пакетом, установить премиальные к Международному женскому дню (в размере, равном 10 МРП, или 30 630 тенге) и к Наурызу, Дню Независимости и Дню энергетиков (20 МРП, или 61 260 тенге).

Директор «Озенэнергосервиса» Серик Бахытжанов заявил, что выполнить требования работников невозможно: «На 67 работников 30 марта подано в суд. Мы им предлагали повышение зарплаты на 10 процентов, они не согласились. В прошлом году мы подняли зарплату на 25 процентов. 34 электрика и я получаем зарплату в 200 тысяч тенге. Без повышения тарифа как я могу поднять зарплату? Это решает акимат».

28 марта приостановившие работу сотрудники «Озенэнергосервиса» записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, министру энергетики Болату Акчулакову, акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву, акиму Жанаозена Максату Ибагарову. Забастовщики призвали власти обратить внимание на их требования. В случае невыполнения их требований работники просят постановки на баланс крупнейшей в регионе нефтедобывающей компании «Озенмунайгаз».

В этом году, в феврале, в Жанаозене десятки работников вышли на забастовку с требованием улучшить условия труда и повысить заработную плату. Работы приостанавливали работники «Бургылау», «Темиртас», «РКЦУ-Актау» и ряд других компаний. После того как их требования частично были выполнены, работники вернулись на свои рабочие места.

С 31 января в Жанаозене в течение двух месяцев перед зданием городского акимата собирались безработные жители и просили открыть компанию, которая может предоставить стабильную работу в нефтяной отрасли. В конце марта, после давления со стороны полиции, они вынуждены были разойтись. Власти Мангистауской области доложили о создании специальной комиссии и трудоустройстве около 400 человек.