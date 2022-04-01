С начала года инфляция в Казахстане выросла на 5,2%

С начала года цены и тарифы на потребительские товары и услуги выросли на 5,2%. Продовольствие подорожало на 8,2%, непродовольственные товары − на 3,6%, услуги − на 2,6%. С марта прошлого года размер инфляции составил 12%, сообщает Бюро национальной статистики.

За март 2022 года инфляция увеличилась на 3,7%. Продовольственные товары подорожали на 5,2%, непродовольственные − на 2,8%, стоимость платных услуг выросла на 1,4%.

За прошедший год стоимость большинства потребительских товаров увеличилась на 8-12%, а услуг на 3-6%. Сильнее всего подорожала белокочанная капуста − в 2,8 раза, свекла − на 74%, сарах-песок − на 51,5%, морковь − на 34,2%, картофель − на 37,8%, бананы − на 36%, лук репчатый − на 34,2%, гречка − на 27,3%. В структуре услуг наибольший рост отмечен в транспортном секторе − на 11,6%, в секторе ресторанов и гостиниц − на 11,2%, в сфере образования − на 8,7%.

Снижение цен наблюдалось только в категориях яиц I категории − на 4,6%, центрального отопления − на 2,2%, горячей воды − на 1,1%.