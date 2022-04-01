Amnesty International призвала Токаева освободить Мамая и снять с него обвинения

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) призвала президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева принять все меры к скорейшему освобождению политика Жанболата Мамая из-под стражи и снять обвинения против него. Лидер незарегистрированной Демократической партии был арестован как подозреваемый в распространении ложной информации и оскорблении представителей власти.

В опубликованном заявлении правозащитная организация отмечает, что решение суда от 14 марта о содержании Мамая под стражей и возбуждение уголовного дела в отношении него представляют собой политически мотивированное возмездие за его критическое выступление и руководство незарегистрированной оппозиционной партией.

«Призываем вас принять все необходимые меры для освобождения Жанболата Мамая немедленно из-под стражи и прекратить его необоснованное преследование, связанное с мирным осуществлением своего права на свободное выражение мнений и свободу собраний», - заявили правозащитники.

Также до этого и Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Казахстана снять обвинения с Мамая. В HRW считают, что обвинения против политика основаны на законах, которые казахстанские власти часто используют, чтобы заставить замолчать своих критиков.

В конце февраля Жанболат Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции в память о жертвах январских событий. Однако после адмареста он не вышел на свободу, 14 марта следственный суд арестовал его на два месяца как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти.