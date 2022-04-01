Он задержан антикоррупционной службой и арестован с санкции суда
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Бывший управляющий директор «Оператор РОП» подозревается в хищении свыше 13 млрд тенге
Фото Жанары Каримовой

Агентством по противодействию коррупции по подозрению в хищении свыше 13 млрд тенге задержан бывший управляющий директор ТОО «Оператор РОП», сообщила пресс-служба ведомства.

«Он подозревается в совершении хищения вверенных денежных средств в сумме свыше 13 млрд тенге путем установления завышенной стоимости утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств, незаконно перечислив их в ТОО RecyclingCompany, тем самым причинив ущерб государству в лице АО “Жасыл Даму” (правопреемник ТОО “Оператор РОП”) в особо крупном размере. Преступные действия совершались в период 2016-2019 годы совместно с другими работниками ТОО “Оператор РОП”», - говорится в сообщении.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Итоговая правовая оценка его действиям будет дана судом. В соответствии со статьей 201 УПК иная информация не разглашается.

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