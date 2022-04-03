Европейские политики анонсируют новые санкции против России

Европейские политики в воскресенье начали анонсировать новые санкции в отношении России после обнародования свидетельств военных преступлений российских войск против безоружных мирных жителей в Киевской области Украины. Их подтверждают и международные правозащитные организации.

После отступления российских войск из Бучи – 30-тысячного города неподалеку от Киева – на его улицах были обнаружены (предупреждение: по ссылке - шокирующие кадры из Бучи) десятки тел мирных жителей – безоружных, у некоторых из них были связаны руки. В других населенных пунктах обнаружены захоронения, в том числе массовые: людей, часть из которых – также со связанными руками – застрелили в затылок. На трассе близ Бучи обнаружены тела нескольких женщин, они были изнасилованы, затем их пытались сжечь.

Власти Украины в воскресенье призвали мир ужесточить санкции в отношении России.

«Я требую новых разрушительных санкций G7 СЕЙЧАС: эмбарго на нефть, газ, уголь; закрыть все порты для российских судов и товаров; отключить все российские банки от SWIFT», - написал, в частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

«Фотографи из Бучи невозможно вынести. Жестокость Путина не имеет никаких пределов, она уничтожает целые невинные семьи. Ответственные за военные преступления должны быть наказаны. Мы сделаем санкции против России более жесткими и продолжим поддерживать оборону Украины», - написала в Твиттер министр иностранных дел Анналена Бербок.

«Я шокирован фотографиями, которые врезаются в память и свидетельствуют о зверствах, совершенных российской армией в освобожденных районах Киевщины», - заявил президент Евросовета Шарль Мишель, добавив, что «новые санкции и поддержка ЕС на подходе».

Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что накануне в городе похоронили в братских могилах 280 погибших. Тела людей на улицах вчера также видели иностранные журналисты, которые смогли попасть в Бучу.

Военные преступления российских войск в нескольких регионах Украины подтвердила и правозащитная организация Human Rights Watch, собравшая свидетельства убийств мирных безоружных людей.

Российские власти никак не комментировали ситуацию. При этом Минобороны 1 апреля сообщало о «зачистке» в районе Бучи, напоминает Meduza. Перед российскими войсками ставили задачу закрепиться в этом район.

Оборонное ведомство России в Telegram поделилось сообщением канала «Война с фейками», которое написало, что «видео с телами (в Буче – В.) вызывает недоумение: здесь на 12 секунде „труп“ справа двигает рукой. На 30 секунде в зеркале заднего вида „труп“ садится».

Журналист российского издания «Медиазона» Максим Литаврин разобрал это сообщение и само видео и объяснил «движение рукой» точкой или царапиной на лобовом стекле автомобиля, а «встающий» труп — искажением в зеркале заднего вида.

Буча, как и многие другие населенные пункты в Киевской области, находилась под контролем российских войск около месяца. Украинские войска вернули контроль над городом 1 апреля.