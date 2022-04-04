Выявлены факты хищений подконтрольными Кайрату Сатыбалды компаниями – антикоррупционная служба

«Следствием выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Қ. Сатыбалдыұлы компаний – собственников подъездных ж/д путей (последний километр). Указанные лица при содействии должностных лиц госорганов извлекли многомиллиардную прибыль путем необоснованного завышения тарифа на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям страны, что привело к повышению цен на услуги жизнеобеспечения для граждан», - говорится в сообщении антикоррупционной службы в понедельник.

Руководители двух компаний задержаны и с санкции суда заключены под стражу. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

13 марта Кайрат Сатыбалды был задержан антикоррупционной службой Казахстана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. 15 марта суд санкционировал его арест на 2 месяца. 16 марта его бывшая супруга Гульмира Сатыбалды была задержана и водворена в изолятор временного содержания. Они подозревают в рейдерском захвате бизнеса. Досудебное расследование ведется антикоррупционной службой.

30 марта антикоррупционная служба сообщила, что должностные лица управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента и руководство ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Гульмира Сатыбалды, подозреваются в хищении в 2021 году 747 млн тенге бюджетных средств, оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы.