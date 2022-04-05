Самолеты будут летать из столицы и Алматы
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Air Astana анонсировала запуск прямого рейса на остров Крит
фото со страницы Air Astana в Facebook

Air Astana с 1 июня запускает прямые рейсы в Ираклион, столицу греческого острова Крит, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«C 1 июня Air Astana запускает прямые рейсы из Нур-Султана и Алматы в Ираклион», - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться на Airbus A321LR по понедельникам и средам из столицы, по вторникам и четвергам – из Алматы. Прорабатывается вопрос о вводе еще одной дополнительной частоты из городов.

Продолжительность рейса из столицы – 6 часов 25 минут, обратно – 5 часов 35 минут, из Алматы – 6 часов 45 минут, обратно – 5 часов 55 минут.

«Минимальная стоимость билета в эконом-классе из Алматы в обе стороны, со всеми сборами кроме сервисного составляет 308 690 тенге, из Нур-Султана – 307 705 тенге», - сообщили в авиакомпании.

Здесь отметили, что для поездки в Грецию казахстанцам требуется получение греческой шенгенской визы. Кроме этого, пассажиры, направляющиеся в Грецию, должны предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР теста, сделанного за 72 часа до предполагаемого времени прилета, или экспресс-тест на коронавирус, сделанный за 24 часа до предполагаемого времени прилета. Исключение составляют дети до 5 лет, пассажиры с европейским цифровым сертификатом о вакцинации. При этом по прилету пассажиры могут быть отобраны для выборочного теста на коронавирус.

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