Токаев поручил разобраться с участившимися авариями на теплоэнергетических объектах

Глава Минэнерго на встрече с президентом доложил об основных показателях развития топливно-энергетического комплекса страны и мерах, принятых в связи со сложившейся ситуацией на Каспийском трубопроводном консорциуме, а также рассказал о ходе доработки комплексного плана развития газовой отрасли. Этот план предусматривает совершенствование ценообразования на сжиженный газ с учетом сдерживания цен для социально незащищенных слоев населения, увеличение ресурсной базы, дальнейшую газификацию регионов, модернизацию и расширение газотранспортной системы Казахстана.

«Касым-Жомарт Токаев поручил министру энергетики разобраться с участившимися авариями на теплоэнергетических объектах в стране, в частности, с ситуацией на петропавловской ТЭЦ-2», - сообщила пресс-служба президента.