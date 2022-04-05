В частности, поручено разобраться с петропавловской ТЭЦ
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Токаев поручил разобраться с участившимися авариями на теплоэнергетических объектах
ФОТО INFORM.KZ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил министру энергетики Болату Акчулакову разобраться с участившимися авариями на теплоэнергетических объектах в стране, сообщает Акорда.

Глава Минэнерго на встрече с президентом доложил об основных показателях развития топливно-энергетического комплекса страны и мерах, принятых в связи со сложившейся ситуацией на Каспийском трубопроводном консорциуме, а также рассказал о ходе доработки комплексного плана развития газовой отрасли. Этот план предусматривает совершенствование ценообразования на сжиженный газ с учетом сдерживания цен для социально незащищенных слоев населения, увеличение ресурсной базы, дальнейшую газификацию регионов, модернизацию и расширение газотранспортной системы Казахстана.

«Касым-Жомарт Токаев поручил министру энергетики разобраться с участившимися авариями на теплоэнергетических объектах в стране, в частности, с ситуацией на петропавловской ТЭЦ-2», - сообщила пресс-служба президента.

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