Казахстан снимает ограничения на пересечение сухопутной границы с Россией, Кыргызстаном и Узбекистаном

Также снимаются все ограничения по пересечению границы авиасообщением
Межведомственная комиссия по недопущению и распространению коронавирусной инфекции на территории Казахстана, с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации, приняла решение с 11 апреля снять ограничения на пересечение гражданами РК, лицами без гражданства и иностранцами государственной границы в сухопутных пунктах пропуска с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном.
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