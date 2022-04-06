Казахстан снимает ограничения на пересечение сухопутной границы с Россией, Кыргызстаном и Узбекистаном

Межведомственная комиссия по недопущению и распространению коронавирусной инфекции на территории Казахстана, с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации, приняла решение с 11 апреля снять ограничения на пересечение гражданами РК, лицами без гражданства и иностранцами государственной границы в сухопутных пунктах пропуска с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном.

Также снимаются все ограничения по пересечению государственной границы авиасообщением.

При этом сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19 казахстанцам и иностранцам, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан, и иностранным граждан при наличии взаимного признания паспортов вакцинации.

