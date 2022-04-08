Дождливая погода ожидается на большей части Казахстана в выходные

«В предстоящие трое суток на большей части Казахстана под влиянием Южного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним, сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдет дождь, на северо-западе республики в ночные часы – осадки в виде снега и дождя. В южных и юго-восточных регионах временами ожидаются сильные дожди с грозами», - сообщают синоптики.

Лишь северные и восточные районы Казахстана будут находиться под влиянием отрога Северо-западного антициклона, в связи с этим здесь ожидается ясная погода без осадков и постепенное повышение температуры воздуха.

Также синоптики прогнозируют по республике туманы и усиление ветра.