Труба на петропавловской ТЭЦ обрушилась из-за нарушения режима работы паровых котлов – Минэнерго

«По предварительной информации комиссии по расследованию технологического нарушения, назначенной министерством энергетики РК по факту обрушения дымовой трубы №1 на Петропавловской ТЭЦ-2, основной причиной обрушения дымовой трубы послужило нарушение режимов работы паровых котлов с несоблюдением минимальной температуры уходящих дымовых газов в трубе. Данный фактор снижения температуры уходящих газов в стволе трубы мог привести к выносу “точки росы” и появлению водяного конденсата на внутренней поверхности футеровки трубы, при соединении конденсата с примесями (сера SO2) в уходящих газах от котлов образуя кислоты. Воздействие кислоты привели к преждевременному разрушению бетона и армировки ствола дымовой трубы», - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас для выяснения технического состояния дымовой трубы №1 и соблюдения эксплуатационных режимов работы котлов, в том числе по температурам уходящих газов, назначены соответствующие экспертизы. Комиссия продолжает расследование технологического нарушения.

Напомним, 20 марта на Петропавловской ТЭЦ-2 произошло частичное обрушение одной дымовой трубы. Погибла 38-летняя сотрудница компании. В этом же отопительном сезоне на объекте зарегистрировали три аварийных отключения котлоагрегатов. В области начал работать оперативный штаб, прокуратура заявляла о возбуждении уголовного дела и задержании директора и главного инженера ТЭЦ-2. После всех происшествий в министерстве энергетики заявили о высоком износе Петропавловской ТЭЦ-2, построенной 60 лет назад.