В МСХ просят не создавать ажиотаж с мукой, так как зерна достаточно

На 1 апреля в Казахстане имеется 6,4 млн тонн зерна, которого вполне достаточно для обеспечения внутреннего рынка и даже хватит на экспорт, заявил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. В этой связи он призвал отдельных мукомолов не создавать ажиотаж, а также «не прикрывать личные интересы заботами о населении».

«Имеется ряд публикаций в СМИ с приостановлением деятельности ряда мукомольных предприятий ввиду дефицита сырья. Сразу хотел бы сказать, что никакого дефицита зерна нет, зерно в достаточном количестве имеется в республике. Призываем всех не создавать ажиотаж, а также не прикрывать личные интересы заботами о населении», - заявил Сапаров.

По предварительным данным бюро национальной статистики, на 1 апреля в Казахстане имелось 6,4 млн тонн зерна. Как заверил первый Сапаров, с учетом внутреннего потребления, этого объема более чем достаточно для обеспечения внутреннего рынка, а также для отправки на экспорт, в том числе в виде муки. Он также напомнил, что ежегодно в стране производится порядка 3 млн тонн муки, но половина этого объема отправляется на экспорт. Что касается возникновения сегодняшнего дефицита, то тут в МСХ видят проблемы не в недостаточном количестве зерна, а в цене на это зерно.

«Ранее наши мукомольные предприятия активно импортировали пшеницу из России по более низкой цене, особенно, приграничные области – это Павлодарская, Северо-Казахстанская. Россия ввела запрет на вывоз зерновых культур, эти решения вынуждают мукомолов срочно переходить на закупки на внутреннем рынке. Соответственно, выросла цена на зерно. При этом из 6,4 млн тонн имеющегося объема 3,4 млн тонн находятся у сельхозтоваропроизводителей, которые ожидаемо хотят высокой цены на свою продукцию. Но нужно понимать, что фермерам нужны средства на проведение весенне-полевых работ, обслуживание кредитов. В этом связи, при справедливой цене на зерно, фермеры, конечно, будут реализовывать имеющиеся запасы», - объяснил Сапаров.

Первый вице-министр сообщил, что для исключения возникновения дефицита на внутреннем рынке и загрузки мукомольных предприятий, принято решение о введении квотирования экспорта пшеницы и муки с 15 апреля по 15 июня. Объем квоты на пшеницу составляет 1 млн тонн, на муку – 300 тысяч тонн.

Кроме того, для оценки реальной ситуации на внутреннем рынке МСХ совместно с бюро национальной статистики и местными исполнительными органами проводят работу по инвентаризации наличия пшеницы в регионах.

Что же касается муки, то по состоянию на 7 апреля запасы составляют 118 тыс. тонн, из которых 10 тыс. тонн находится в стабфондах, 22 тыс. тонн – в рамках «оборотной схемы», 48 тыс. тонн – у производителей, порядка 20 тыс. тонн – на складах и 18 тыс. тонн – в торговых объектах.

«Указанного объема в полной мере достаточно для обеспечения внутренней потребности», - заверил Сапаров.

Вместе с тем в ресурсах «Продкорпорации» имеется более 800 тыс. тонн зерна, которые, в случае необходимости, будут направлены на внутренний рынок для стабилизации ситуации.