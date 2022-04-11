На большей части Казахстана ожидаются дожди

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди, в южной половине ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, порывистым ветром. Лишь на северо-востоке республики прогнозируется погода без осадков», - сообщают синоптики.

Также по стране прогнозируются туманы, на западе и юге – пыльные бури.

Температура воздуха днем на западе Казахстана будет колебаться от +10+18°С до +18+26°С, в северных, восточных и центральных регионах повысится до +15+26°С, а в южной половине республики – до +22+32°С.