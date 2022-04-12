Наблюдается ускорение роста в реальном секторе и увеличение объемов экспорта
Рост ВВП Казахстана в первом квартале составил 4,4%
ФОТО МАРИИ ГОРДЕЕВОЙ

Тамара Вааль, Власть

В январе – марте темпы роста экономики Казахстана ускорились до 4,4%, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров.

«В январе – марте текущего года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 4,4%. За отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в реальном секторе, поступательное увеличение объемов экспорта, устойчивая динамика в секторе услуг», - сообщил Куантыров.

По его словам, рост в реальном секторе составил 5,9%, деловая активность в сфере услуг возросла до 2,8%, а среди отраслей положительный рост демонстрируют транспорт и складирование, строительство, торговля, водоснабжение, обрабатывающая промышленность, информация и связь, горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство.

«Темп роста инвестиций в основной капитал составил 1,5%. Динамика роста инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составила 0,6%. Инвестиции выросли в строительстве и в образовании – в 2,2 раза, госуправлении, социальном обеспечении – на 78,5%. В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в городе Шымкент, а также в Акмолинской и Павлодарской областях», - также добавил глава Миннацэкономики.

В то же время для ускорения экономического роста страны, по мнению Куантырова, центральным и местным исполнительным органам необходимо оказывать комплексную поддержку проведению весенне-полевых работ, вести постоянный мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары, а также активизировать реальную работу по привлечению и сопровождению инвесторов на всех уровнях и обеспечить стабильность на рынке труда.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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