Казахстан добыл 22,7 млн тонн нефти за январь – март

За первый квартал 2022 года в Казахстане добыто 22,7 млн тонн нефти, что больше на 7,6%, чем за аналогичный период 2021 года, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр энергетики Болат Акчулаков. Вместе с тем на заводе «Тенгизшевройл» снижено производство сжиженного нефтяного газа, что связано с нестабильной ситуацией экспорта в Украину.

«По оперативным данным объем добычи нефти и конденсата за январь – март составил 22,7 млн тонн, или 107,6% к аналогичному периоду 2021 года. В том числе на Тенгизе за указанный период было добыто 7,3 млн тонн нефти, объем добычи нефти на Кашагане составил 4,7 млн тонн, показатель Карачаганакского проекта составил 3,2 млн тонн», - сообщил Акчулаков.

За отчетный период экспортировано 17,6 млн тонн нефти, что больше на 5,3% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

З первый квартал в Казахстане добыто 15 млрд кубометров газа, рост составил 8,2%, объем внутреннего потребления товарного газа составил 6,7 млрд кубометров. При этом, в связи с увеличением внутреннего потребления, наблюдается снижение объемов экспорта газа.

«За отчетный период было экспортировано 1,4 млрд кубических метров товарного газа, что составляет 66,7% к аналогичному периоду прошлого года. Объем производства сжиженного нефтяного газа составил 717 тыс. тонн, что составляет 87,1% к аналогичному периоду прошлого года. Причиной отставания от показателей прошлого года послужило снижение производства на заводе “Тенгизшевройл” в связи с нестабильной ситуацией экспорта в Украину», - объяснил глава Минэнерго.

Он заверил, что остальные заводы производят сжиженный газ для внутреннего рынка в штатном режиме.