Правительство Казахстана определилось с условиями программы льготного автокредитования

Она будет запущена в конце апреля
Министерство индустрии и инфраструктурного развития совместно с минэкологии, геологии и природных ресурсов разрабатывает программу по льготному автокредитованию граждан и обновлению автобусного парка из средств АО «Жасыл Даму». И уже определены условия кредитования.
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