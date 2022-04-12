Правительство Казахстана определилось с условиями программы льготного автокредитования

Министерство индустрии и инфраструктурного развития совместно с минэкологии, геологии и природных ресурсов разрабатывает программу по льготному автокредитованию граждан и обновлению автобусного парка из средств АО «Жасыл Даму». И уже определены условия кредитования.

По данным МИИР, ставка вознаграждения составит 4%. Кредит на покупку автомобиля будет выдаваться в сумме не более 10 млн тенге, при этом стоимость транспортного средства должна быть не более 15 млн тенге. Кредит будет выдаваться на срок не более 7 лет, первоначальный взнос – от 0%.

В целом сумма финансирования по программе составит порядка 100 млрд тенге. Из них около 30 млрд тенге будет направлено для обновления парка автобусов в регионах Казахстана.

«Для обеспечения прозрачности финансирования министерствами предусмотрено обязательное условие, согласно которому у БВУ должна быть в наличии автоматизированная система отслеживания статуса и срока предоставления финансирования заемщикам. Также предусмотрено ограничение, которое запрещает финансирование одного и того же заемщика более одного раза в течение двух лет», - проинформировали в МИИР.

Программа будет запущена в конце апреля.