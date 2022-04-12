Информационную систему по анализу и профилактике правонарушений разрабатывают в Казахстане

В Казахстане разрабатывают информационную систему по анализу и профилактике правонарушений с использованием инструментов Big Data, сообщает Polisia.kz по итогам заседания коллегии МВД во вторник. На заседании рассмотрены итоги работы органов внутренних дел за I квартал.

На коллегии было отмечено, что количество уголовных правонарушений уменьшилось на 7,3%. Однако глава ведомства Марат Ахметжанов призвал не гнаться за статистикой, а работать над реальным оздоровлением оперативной обстановки в стране. По его поручению МВД разрабатывает информационную систему по анализу и профилактике правонарушений с использованием инструментов Big Data. Эта система позволит ежедневно мониторить криминогенную ситуацию, анализировать ее, оперативно и эффективно управлять всеми процессами. Сбор и обработка информации будут автоматизированы, исчезнет излишний бюрократизм, административное и досудебное производство оптимизируются.

Ахметжанов привел пример, как апробируемая система автоматически сформировала ТОП-100 «злостных» нарушителей правил дорожного движения в Шымкенте. А сделанный на основе статистики анализ правонарушений, выявленных с помощью систем автоматической фиксации, показал, что именно на автодорогах мегаполиса совершается каждое третье нарушение в стране, водители откровенно пренебрегают правилами дорожного движения. В этой связи глава МВД поручил начальнику департамента города Шымкент провести точечную отработку в данном направлении.

Вместе с тем Ахметжанов ориентировал руководителей департаментов полиции установить на дорогах порядок и повысить культуру вождения, с учетом данных автоматического анализа, поручил принять совместно с антикоррупционной службой меры по недопущению коррупционных проявлений и обеспечить неотвратимость наказания.

Кроме этого, министр акцентировал внимание на проблеме кражи скота, являющегося для жителей сел практически единственным источником дохода. Он указал на необходимость скоординированных действий с местными исполнительными органами, организацию контроля за соблюдением правил выпаса скота, особенно бесхозно бродячего, похищаемого чаще всего.

В целом, как подчеркнул Ахметжанов, дебюрократизация, цифровизация и оптимизация всех процессов позволят усовершенствовать систему МВД, проводить глубинный анализ, выявлять причины совершения и роста преступлений, принимать меры по их предупреждению и профилактике.

«Полицейским необходимо работать не для бумажных отчетов, а для людей. Поручаю начальникам Департаментов полиции исключить излишнюю отчетность, минимизировать количество совещаний. Создать сотрудникам оптимальные условия, способствующие эффективному выполнению поставленных задач. Полицейские должны не только выявлять правонарушения, но и учинять спрос с соответствующих служб, в этом смысл солидарной ответственности», - отметил глава МВД.

Также коллегией рассмотрен ход реализации задач президента страны по повышению эффективности защиты детей от преступных посягательств, противодействию интернет-мошенничеству, наркопреступности и обеспечению надежного миграционного контроля. Особое внимание министр обратил на безусловное соблюдение законности и дисциплины, жесткое противодействие коррупции в собственных рядах, совершенствование кадровой политики и подчеркнул личную ответственность руководителей за нарушения подчиненных.