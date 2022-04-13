В ближайшее время ожидается поставка еще 45 автобусов
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Парк общественного транспорта Алматы пополнился сотней новых экологичных автобусов
фото пресс-службы акимата Алматы

Парк общественного транспорта Алматы пополнился 105-ю новыми экологичными автобусами Golden Dragon на газовом топливе, в ближайшее время ожидается поставка еще 45-ти автобусов, сообщила пресс-служба городского акимата.

«Низкопольные, трехдверные автобусы экологического класса Евро-5 вместимостью 90 человек оснащены кондиционером, камерами видеонаблюдения, автоматическим голосовым объявлением остановок, датчиком фиксации усталости водителя, видеорегистратором, пандусом для людей с особыми потребностями и другими опциями», - перечислили в акимате характеристики новых автобусов.

Сообщается, что сегодня на маршрут №44 уже было выпущено 14 новых автобусов. Остальные в ближайшее время, по мере технической готовности, будут запускаться на обновление и усиление наиболее загруженных маршрутов.

Всего до конца первого полугодия парк общественного транспорта получит 300 новых автобусов. Дополнительно в течение года 250 газовых автобусов приобретет частный перевозчик. В целом планируется довести долю экологически чистого транспорта в городе до 50%.

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