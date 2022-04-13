В апреле помощь получат семьи 13-ти погибших
Фонд «Казахстан Халкына» окажет помощь родным погибших во время январских событий мирных граждан
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Фонд «Казахстан Халкына» планирует оказать благотворительную помощь родным погибших во время январских событий мирных граждан. Об этом в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил председатель фонда Болат Жамишев.

«Было решение попечительского совета оказать благотворительную помощь родственникам погибших случайных жертв январских событий и гражданским лицам. Буквально вчера мы получили координаты родственников этих жертв, чтобы с ними отработать – реквизиты, получить их счета. Я думаю, на следующей неделе мы выплатим эту помощь в соответствии с решением попечительского совета», - сообщил Жамишев.

По данным председателя фонда, в ходе январских событий погибло 211 гражданских лиц, на данный момент выплаты сделаны семьям восьмерых, 13-ти семьям планируется оказать помощь в апреле.

«По остальным, я полагаю, по мере завершения следственных действий мы будем получать информацию», - добавил Жамишев.

Всего за три месяца работы фонда в него поступило 126 млрд тенге.

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