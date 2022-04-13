Фонд «Казахстан Халкына» окажет помощь родным погибших во время январских событий мирных граждан

Фонд «Казахстан Халкына» планирует оказать благотворительную помощь родным погибших во время январских событий мирных граждан. Об этом в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил председатель фонда Болат Жамишев.

«Было решение попечительского совета оказать благотворительную помощь родственникам погибших случайных жертв январских событий и гражданским лицам. Буквально вчера мы получили координаты родственников этих жертв, чтобы с ними отработать – реквизиты, получить их счета. Я думаю, на следующей неделе мы выплатим эту помощь в соответствии с решением попечительского совета», - сообщил Жамишев.

По данным председателя фонда, в ходе январских событий погибло 211 гражданских лиц, на данный момент выплаты сделаны семьям восьмерых, 13-ти семьям планируется оказать помощь в апреле.

«По остальным, я полагаю, по мере завершения следственных действий мы будем получать информацию», - добавил Жамишев.

Всего за три месяца работы фонда в него поступило 126 млрд тенге.