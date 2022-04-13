Лишь на северо-востоке, востоке страны будет без осадков
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Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Фото Жанары Каримовой

14-16 апреля на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами и усиление ветра, сообщает «Казгидромет».

«В течение периода через территорию Казахстана будет проходить Западный циклон, с которым ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, усиление ветра. По республике будут наблюдаться туманы, на западе республики пыльные бури. Лишь на северо-востоке, востоке страны ожидается погода без осадков», - сообщают синоптики.

Днем на севере страны ожидается колебание температуры воздуха от +13+18°С до +20+25°С, в центре температура воздуха повысится от +17+22°С, на юге области +25°С, до +20+25°С, на юге области +28°С. На востоке страны ожидается повышение от +12+20°С, на юге области +23°С, до +14+22°С, на юге области +25°С.

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