А для отечественных специалистов предлагается ряд льгот
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В Казахстане создали рабочую группу для поддержки зарубежных IT-компаний в релокации
Фото primeminister.kz

В правительстве на заседании оперативного штаба по антикризисным мерам обсудили вопрос поддержки и развития IT-отрасли, сообщает сайт премьер-министра Казахстана. В частности, создана рабочая группа для поддержки зарубежных IT-компаний в релокации в Казахстан и предложен ряд льгот для отечественных специалистов.

«Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин отметил, что профильным ведомством на постоянной основе проводится анализ текущей ситуации и совместно с экспертным сообществом выработан ряд предложений по поддержке отечественной сферы информационных технологий. В частности, предлагается предоставление отсрочки от воинской службы для IT-специалистов, льготное кредитование для внедрения отечественных IT-решений, продление действия налоговых преференций в Astana Hub по принципу экстерриториальности до 2029 года», - говорится в сообщении.

А для оперативного реагирования на поступающие запросы от IT-специалистов, проявляющих интерес работы в Казахстане, создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли представители международного технопарка IT-стартапов Astana Hub, НАО «Правительство для граждан» и акиматов столицы и Алматы. Сообщается, что уже налажены коммуникации с компаниями, заинтересованными в релокации в Казахстан, создан веб-сайт с подробными инструкциями о въезде, пребывании и открытии компаний, а также о мерах господдержки IT-отрасли. Также создана группа в соцсетях, где участники могут получить оперативные ответы на вопросы, касательно ведения бизнеса, и выстроена работа с профильными ведомствами по оказанию поддержки в релокации IT-компаний.

«Резюмируя итоги обсуждения, глава правительства Алихан Смаилов поручил проработать озвученные меры поддержки с заинтересованными госорганами», - указывается в сообщении на сайте главы кабмина.

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