В Казахстане параллельно будут работать системы OneWeb, Starlink и Amazon Kuiper

Компания Eutelsat-OneWeb завершает работы по созданию одной станции сопряжения на территории центра космической связи «Коктерек» в Алматы, сообщили в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в ответе на запрос «Власти».

«22 октября на территории ЦКС “Коктерек” состоялось тестирование услуг спутниковой связи с использованием низкоорбитальной спутниковой системы Eutelsat-OneWeb. По информации OneWeb Kazakhstan Limited, готовность системы к предоставлению услуг предполагается не ранее 2025 года», - говорится в ответе за подписью вице-министра Малика Олжабекова.

Согласно информации на сайте ведомства, этот проект направлен на обеспечение стабильного и высокоскоростного доступа в интернет для удаленных регионов страны, где традиционные способы подключения ограничены или отсутствуют.

«В отличие от других спутниковых систем Eutelsat-OneWeb ориентирован на предоставление услуг частным компаниям, телекоммуникационным операторам и государственным учреждениям. <…> Ключевым элементом инфраструктуры в Казахстане стала станция сопряжения OneWeb, расположенная на “Коктереке”, которая обеспечивает покрытие не только Казахстана, но и всего Центрально-Азиатского региона», - говорилось в сообщении.

Локальным партнером Eutelsat-OneWeb в Казахстане стало АО «Jusan Mobile». Среди потенциальных клиентов спутникового интернета рассматриваются крупные компании и госструктуры, включая «Тенгизшевройл», Kcell, Tele2, АО «Qazaqgaz», МЧС и другие.

Полный запуск спутникового интернета планируется в январе 2025 года.

Кроме этого, 5 сентября этого года был подписан меморандум о взаимопонимании с компанией Amazon Kuiper Commercial Services LLC по вопросам развития связной инфраструктуры и услуг негеостационарной широкополосной спутниковой сети связи. В министерстве добавили, что это не создаст препятствий для компаний SpaceX и Eutelsat-OneWeb при развертывании сервиса услуг доступа к сети интернет с применением их систем связи.

Как сообщали в министерстве в сентябре, подписание этого документа «открывает новые перспективы для внедрения инноваций в индустрии спутниковой связи в стране».

«Меморандум направлен на совместное сотрудничество по развертыванию услуг спутниковой связи Amazon Kuiper на низкой околоземной орбите по всему Казахстану. Сотрудничество с Amazon Kuiper создает основу для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету в любой точке страны благодаря спутниковой связи с высокой пропускной способностью и низкой задержкой», - говорилось в пресс-релизе.

Министр цифрового развития Жаслан Мадиев также отмечал, что сотрудничество с Amazon Kuiper позволит внедрять современные спутниковые технологии, что, в свою очередь, будет способствовать цифровизации экономики и улучшению качества жизни населения.