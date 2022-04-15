12 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 15 случаев коронавирусной пневмонии. Летальных случаев по-прежнему не зафиксировано ни от КВИ, ни от пневмонии.

В Алматы за сутки выявлено 6 случаев коронавирусной инфекции, в столице – 3, в Восточно-Казахстанской области – 2, в Карагандинской области – 1. В остальных регионах новых случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 305 355 случаев коронавирусной инфекции и 88 815 случаев коронавирусной пневмонии.

На 15 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 907 человек (910 КВИ+ и 997 КВИ-), из них в стационарах находятся 169 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 1 738 пациентов. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппаратах ИВЛ – 4 пациента.