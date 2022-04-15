Это дальнейшее укрепление связей с Китаем и развитие транзитно-транспортного взаимодействия
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Токаев обозначил новому послу Казахстана в КНР приоритеты в работе
фото Акорды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в КНР Шахрата Нурышева, сообщает Акорда. Президент акцентировал внимание на вопросах дальнейшего укрепления всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой.

«Особое внимание было обращено на необходимость реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе в ходе визита главы государства в Пекин в феврале 2022 года. Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития транзитно-транспортного взаимодействия, прорывных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики, а также расширения контактов в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

К числу важных направлений работы посла Токаев также отнес вопросы укрепления контактов в международном и региональном измерениях, включая площадки ШОС и СВМДА.

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