Токаев обозначил новому послу Казахстана в КНР приоритеты в работе

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в КНР Шахрата Нурышева, сообщает Акорда. Президент акцентировал внимание на вопросах дальнейшего укрепления всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой.

«Особое внимание было обращено на необходимость реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе в ходе визита главы государства в Пекин в феврале 2022 года. Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития транзитно-транспортного взаимодействия, прорывных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики, а также расширения контактов в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

К числу важных направлений работы посла Токаев также отнес вопросы укрепления контактов в международном и региональном измерениях, включая площадки ШОС и СВМДА.