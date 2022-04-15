В Алматы частично перекроют дороги из-за полумарафона

17 апреля в Алматы пройдет полумарафон, в этой связи будет частично перекрыто движение на дорогах, сообщила пресс-служба городского акимата.

Движение на участке дороги по северной стороне пр. Аль-Фараби от ул.Мустафина до ул.Навои будет перекрыто с 23:00 16 апреля до 13:00 часов 17 апреля. Южная сторона будет перекрыта в воскресенье с 7:20 до 8:20.

Движение по северной стороне пр.Аль-Фараби от ул.Мустафина до пр.Назарбаева будет перекрыто в воскресенье с 7:00 до 11:30, по северной стороне пр.Аль-Фараби от ул.Шашкина до пр.Назарбаева – с 03:00 до 11:30.

Движение на участке дороги пр.Сейфуллина от пр.Аль-Фараби до пр.Абая будет полностью перекрыто 17 апреля с 7:30 до 10:00. Движение по южной стороне пр.Абая от ул.Саина и до пр.Сейфуллина – с 7:20 до 13:00.

Движение по восточной стороне ул.Саина от пр.Аль-Фараби и до пр.Абая будет закрыто с 7:00 до 11:30 воскресенья.